وزير الصحة يشرف على إعطاء أوّل جرعة تطعيم

أشرف وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت، رفقة كلٍّ من المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، ممثل منظمة الصحة العالمية بالجزائر، فانويل هابيمانا وممثلة منظمة اليونيسف بالجزائر، كاترينا جوهانسون، صباح اليوم الأحد، على الانطلاق الرسمي للحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال، وذلك على مستوى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية العناصر- القبة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه إيمانًا بأهمية حماية الأطفال وتعزيز المناعة الجماعية، أشرف الوزير شخصيا على إعطاء أول جرعة تطعيم. معلنا بدء الحملة الوطنية الواسعة لمكافحة شلل الأطفال.

يشار أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز الوقاية الصحية ورفع مستوى المناعة الجماعية لدى الأطفال. باعتبارهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمرض شلل الأطفال.

وتستهدف العملية تلقيح 4.425.502 طفل تتراوح أعمارهم بين شهرين و59 شهرًا (خمس سنوات إلا يومًا). وذلك على مستوى 274 مؤسسة عمومية للصحة الجوارية عبر كامل ولايات الوطن.

وتُنفَّذ الحملة وفق البرنامج خاص سطرته وزارة الصحة وهذا عبر 3 دورات الدورة الأولى: من 30 نوفمبر إلى 06 ديسمبر 2025. الدورة الثانية: من 21 إلى 27 ديسمبر 2025، والدورة الثالثة: بلقاح VPI المحقون من 25 إلى 31 جانفي 2026.

وأكدت وزارة الصحة أن جميع الأطفال المنتمين إلى الفئة العمرية المستهدفة معنيّون بكل الدورات دون استثناء. بما في ذلك الأطفال الذين سبق لهم تلقي اللقاحات الروتينية، من أجل ضمان حماية كاملة وفعّالة ضد هذا المرض.

كما جددت دعوتها لجميع الأولياء إلى الاستجابة الواسعة لهذه الحملة الوطنية، حمايةً لصحة أبنائهم. ومساهمةً في القضاء النهائي على شلل الأطفال في الجزائر.

