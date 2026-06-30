وزير الصحة يشرف على تخرج الدفعة الثالثة من الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية

أشرف وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، صباح اليوم الثلاثاء بالمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة بالمرسى. على مراسم تخرج الدفعة الثالثة من الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، المتكونة من 44 متخرجا من الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان.

وهنأ الوزير المتخرجين، مشيدا بما حققوه من مسار تكويني متخصص، مدعم بخبرة ميدانية معتبرة. يؤهلهم للإضطلاع بمهام التفتيش والرقابة والتقييم. والمساهمة في تحسين أداء المؤسسات الصحية وترقية جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

وأكد وزير الصحة، أن هذا التخرج يجسد ثمار الإستثمار المتواصل الذي توليه الدولة، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتنمية وتأهيل الموارد البشرية. باعتبارها ركيزة أساسية لإنجاح الإصلاحات التي يشهدها قطاع الصحة، ومواكبة التحولات الصحية والتنظيمية والتكنولوجية.

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