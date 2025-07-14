وزير الصحة يشرف على تدشين مركب الأم والطفل ومستشفى 240 سرير ببومرداس

أشرف وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، اليوم الإثنين، على وضع حجر الأساس لمركب الأم والطفل “80 سرير” بمنطقة الساحل في بومرداس.

كما أشرف على دخول المؤسسة العمومية الاستشفائية الجديدة 240 سرير بمدينة بومرداس حيز الخدمة الجزئية.

وبهذه المناسبة، أكد الوزير أن ولاية بومرداس تعرف حركية غير مسبوقة في مجال إنجاز وتطوير الهياكل الصحية. ما يعكس الإرادة القوية للدولة في تحسين التغطية الصحية عبر كامل التراب الوطنى.

كما حرص الوزير على التأكيد أيضا بأن ولاية بومرداس ستصبح قطبا صحيا وجامعيا بإمتياز. بفضل الكم الكبير من المشاريع المسجلة. على غرار مستشفى بودواو “120 سرير” الذي يتضمن تخصصات جامعية. ومستشفيات خميس الخشنة، بغلية، برج منايل وغيرها.

وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه يندرج في إطار رؤية رئيس الجمهورية، الذي يشدد على ضرورة إنشاء أقطاب صحية وجامعية على مستوى كل ولايات الوطن. بما يضمن تحسين التكفل بالساكنة وتخفيف الضغط على مستشفيات المدن الكبرى.

كما أورد الوزير، أنه سيتم تدعيم كل الهياكل الصحية بالموارد البشرية اللازمة. بفضل قرار رفع عدد التكوين للأطباء الأخصائيين إلى 4900 طبيب عبر الوطن. والممرضين الأخصائيين إلى 14 ألف، منهم 3000 في طب الاستعجالات.

مشيرا إلى أن الجزائر ستشهد بعد سنة لأول مرة تخرج دفعات من الأطباء والممرضين الأخصائيين في هذا التخصص.