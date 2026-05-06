وزير الصحة يشرف على تنصيب اللجنة القطاعية التنسيقية للتكفل بالسرطان

أشرف وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، مساء يوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، على مراسم تنصيب اللجنة القطاعية التنسيقية للتكفل بالسرطان. وذلك في إطار تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين التكفل بمرضى السرطان. وترقية الوقاية والكشف المبكر، ودعم مختلف آليات العلاج والمتابعة.

كما تندرج اللجنة في سياق العناية الخاصة التي توليها السلطات العليا في البلاد، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لملف مكافحة السرطان. تجسيدا لتوجيهاته السامية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد. والتي تمحورت حول اعتماد مقاربة وطنية شاملة ترتكز على الوقاية. وسرعة الكشف المبكر، والعلاج الفعّال. إلى جانب تعزيز قدرات الهياكل الصحية. وتحسين التكفل بالمرضى، واستحداث جهاز للإشراف ومتابعة توفير وتوزيع الأدوية الموجهة لعلاج السرطان. بما يضمن الاستغلال الأمثل للقدرات العلاجية.

في حين، تهدف هذه اللجنة القطاعية التنسيقية إلى إرساء إطار دائم للتشاور و اقتراح التوجهات. وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكفل بالسرطان، بما يسهم في ترقية الوقاية، وتحسين مسار علاج المرضى، وتوحيد بروتوكولات العلاج. وتعزيز التشخيص المبكر، وتطوير خدمات العلاج الإشعاعي. الى جانب دعم التكوين و البحث العلمي في مجال السرطان.

كما ستعنى هذه اللجنة القطاعية بترشيد استعمال الموارد المالية المخصصة لهذا المجال الحيوي. وفق رؤية مدروسة تستجيب لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتكفل بالسرطان، بما يضمن نجاعة أكبر في توجيه الدعم نحو البرامج الوطنية ذات الأثر والفعالية.

و خلال هذه المناسبة، ثمّن السيد الوزير الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته. برئاسة البروفيسور عدة بونجار، مؤكّدا أن مخرجات الجلسات الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته تمثل قاعدة بيانات وطنية ثرية. ومرجعا علميا واستراتيجيا بالغ الأهمية. سيتم الاعتماد عليها في تطبيق وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان (آفاق 2035).

كما أكّد الوزير أن هذه اللجنة القطاعية التنسيقية ستعمل على تثمين المكتسبات المحققة في القطاع خاصة ضمن مسار رقمنته من خلال مختلف المنصات التي ستدخل حيز الخدمة، وعلى رأسها منصة صندوق السرطان، والملف الإلكتروني للمريض، فضلًا عن تعزيز أنظمة تسيير الأعطال التقنية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان استمراريتها.

كما أضاف السيّد الوزير، أن هذه الخطوة تعد محطة هامة في مسار إصلاح المنظومة الصحية، إذ من شأنها توحيد الجهود الوطنية وتنسيق جهود مختلف الفاعلين في القطاع، بما يضمن تكفلًا أفضل بمرضى السرطان على المدى القريب والمتوسط والبعيد وفق رؤية استراتيجية واضحة و افاق واعدة بحلول العام 2035 .

وفي الختام، شدد السيد الوزير على ضرورة تكثيف وتضافر الجهود بين مختلف المتدخلين، من أجل تعزيز نجاعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان، وضمان تكفل أمثل بالمرضى، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويرتقي بجودة الخدمات الصحية.

