وزير الصحة يشكر الطاقم الطبي بباتنة على إنقاذ الأستاذة

تقدم وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، بأسمى عبارات الشكر والتقدير للطاقم الاداري والطبي للمركز الاستشفائي الجامعي لباتنة عل إنقاذ المعلمة التي تم طعنها.

وحسب بيان للوزارة، شكر الوزير، الطاقم الطبي والإداري، على الجهود المبذولة بكل احترافية والتفاني في العمل لانقاذ المعلمة.

وكتب الوزير: “لقد قدمتم خدمة جليلة وإنسانية راقية و شرفتم المهنة و رفعتم من مقامها”.

كما ينوه السيد وزير الصحة، الاستاذ عبد الحق سايحي على كل المجهودات المبذولة من طرف مستخدمي القطاع بكل اصنافهم من اجل الرقي بالقطاع من اجل ضمان وتحسين التكفل بمرضىانا.

وختم الوزير بالقول: “ألف تحيّة تقدير. وفقنا الله جميعا لما فيه الصالح العام للبلاد. وأدام علينا الصحة والسلامة وعلى مواطنينا الأمن والأمان والرقي”.