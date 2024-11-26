وزير الصحة يشيد بدور الرقمنة في تطوير الصيدلة

اختتم الأستاذ عبد الحق سايحي، وزير الصحة، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للجمعية الجزائرية للصيدلة الاستشفائية وصيدلة الأورام، الذي احتضنه فندق الشيراتون بالعاصمة.

و في كلمة له، أبرز الوزير أهمية هذه اللقاءات العلمية الرفيعة المستوى التي تتيح دراسة الإشكالات المطروحة. وصولاً إلى حلول تتماشى مع التطورات الحديثة.

وأكد أن تخصص الصيدلة، خصوصاً الصيدلة الاستشفائية، أصبح يحظى باهتمام متزايد. مشيراً إلى الجهود المبذولة لتعزيز هذا المجال العلمي.

كما نوّه بمجموعة المواضيع التي تم تناولها خلال المؤتمر، لاسيما المتعلقة بالرقمنة، التي باتت تشكل ضرورة ملحّة في قطاع الصحة.

وجدد الوزير التأكيد على التزام وزارة الصحة بتنفيذ الرقمنة في إطار خطة عملها المستلهمة من توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأوضح أن الرقمنة ليست مجرد خيار بل أولوية حتمية، لا سيما على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات.

وكشف الوزير أن 56% من ميزانية الصيدلية المركزية، أي ما يعادل 88 مليار دينار، مخصصة لعلاج السرطان. مما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه القطاع لهذا المرض.

وفي سياق آخر، تطرّق الوزير إلى مسألة الإصلاح الميزانياتي في قطاع الصحة.

موضحاً أن الوزارة اعتمدت نموذجاً جديداً يقوم على ميزانية البرامج التي تركز على النتائج بدلاً من الأهداف العامة.

وأشار إلى أن هذا النهج يهدف إلى تحقيق الاستعمال الأمثل للموارد المتاحة وضمان تسيير فعّال يتماشى مع الحاجات الملحة للمؤسسات الصحية.