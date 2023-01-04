وزير الصحة يشيد بمكانة أستاذ التعليم شبه الطبي وأهميته

استقبل وزير الصحة عبد الحق سايحي، أعضاء النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي SNPEPM برئاسة بن يوسف بن يوسف. بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

كما أشاد وزير الصحة بمدى أهمية ومكانة الأستاذ والتدريس في المجتمعات. و”أنه من أحسن المهن التي تستحق التقدير والتبجيل وأكثرها مدعاة للفخر والاعتزاز”. “كونه القاعدة الراسخة التي تبنى عليها الأسس المعرفية كونها ستقود أجيالا من المتلقين طوال مسارهم المهني بل وحتى الشخصي”. و”تصنع منهم اللبنة التي يعوّل عليها في تعزيز وتحسين التكفل بالمريض الذي يشكل محور المنظومة برمتها”.

وأكّد الوزير مجددا على أهمية الإصغاء والتكفل بكل المسائل والانشغالات المطروحة من طرف الشركاء الاجتماعيين للرقي بالقطاع إلى أعلى المستويات.

في حين، عبرت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي على لسان رئيسها عن ارتياحها بمدى التزام الوصاية بمبدأ الحوار مع النقابات الصحية. والنظر بالانشغالات المطروحة من قبل مستخدمي القطاع، كما شكر بن يوسف إطارات الوزارة وأعضاء اللجنة المكلفة بالحوار بالتنسيق الدائم المستمر.

كما تطرق أعضاء النقابة إلى مجموعة من الانشغالات والطلبات المتمثلة أساسا في توظيف دفعة 2021. والقانون الأساسي الخاص بهم. في ذات السياق تمّ اقتراح تنظيم يوم دراسي وطني لشبه الطبيين.

خلال حديثه مع الوفد النقابي، جدّد الوزير التأكيد على الاهتمام بالموارد البشرية من أجل تحسين الأداء الصحي. من خلال ضمان التكوين المتواصل لكافة مستخدمي قطاع الصحة مع تنظيم أيام دراسية وتكوينية بإدراج مداخلات حول أهمية التكوين. بشكل مستمر للخروج بأرضية مشتركة لترقية القطاع.