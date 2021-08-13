وزير الصحة يصادق على البروتوكول الصحي لوزارة التربية للدخول المدرسي المقبل

كشفت وزارة الصحة والسكان، أن الوزير عبد الرحمان بن بوزيد، اجتمع أمس الخميس للمصادقة على البروتوكول الصحي لوزارة التربية الوطنية للدخول المدرسي 2021-2022.

وحسب بيان للوزارة، فقد إجتمع الوزير أمس على الساعة الرابعة زوالا بأعضاء اللجنة العلمية لمتابعة و رصد تفشي وباء كورونا . حيث تمحور النقاش حول المصادقة على البروتوكول الصحي لوزارة التربية الوطنية للدخول المدرسي 2021-2022. وكذا تنظيم عملية التلقيح لفائدة عمال التربية الوطنية. ووضع الإجراءات الإدارية و اللوجستية لانطلاق عملية التلقيح على مستوى الصيدليات .