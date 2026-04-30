وزير الصحة يصادق على مراسم القضاء على مرض الرمد الحبيبي

أشرف وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، على مراسم التصديق الرسمي للقضاء على مرض الرمد الحبيبي. كمشكل من مشاكل الصحة العمومية في الجزائر.

ويأتي هذا الحدث تتويجا للجهود المتواصلة التي بذلتها الدولة الجزائرية، بالتنسيق مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين. في سبيل مكافحة هذا المرض والحد من انتشاره. وفقا للمعايير المعتمدة من قبل الهيئات الصحية الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية.

كما يعكس هذا الإنجاز الهام التزام الجزائر الثابت بتحسين مؤشرات الصحة العمومية، وتعزيز برامج الوقاية. وتكريس الحق في الرعاية الصحية لفائدة كافة المواطنين. لا سيما في المناطق التي كانت أكثر عرضة لهذا المرض.