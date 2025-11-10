وزير الصحة يصل البليدة في زيارة عمل

وصل وزير الصحة البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، اليوم الاثنين، إلى ولاية البليدة في زيارة عمل.

ويرافق وزير الصحة، خلال زيارته التفقدية وفد من القطاع.

وسيشرف الوزير خلال هذه الزيارة على الإطلاق الرسمي لحملة “نوفمبر الأزرق” للكشف المبكر عن سرطان البروستات. وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر عن السرطان. بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته.

وتحتضن الفعالية مركز مكافحة السرطان بالبليدة، حيث سيشرف السيد الوزير على إعطاء الاشارة الرسمية. لانطلاق القافلة الوطنية للحملة التحسيسية و التوعوية لسرطان البروستات لفائدة المواطنين.

وتندرج هذه المبادرة في إطار البرامج الوطنية للوقاية من الأمراض غير المتنقلة. وتشجيع المواطنين على إجراء الفحوصات الدورية حفاظا على صحتهم .

