 وزير الصحة يضع حجر الأساس لإنجاز مركز استشفائي جامعي بورڨلة

قام وزير الصحة اليوم السبت محمد صديق آيت مسعودان رفقة والي ورڨلة، فيلالي عبد الغاني بوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مركز استشفائي جامعي بسعة 400 سرير.

وسيكون هذا المستشفى منارة ولاية ورڨلة، كما أنه مشروع استراتيجي سيحدث نقلة نوعية في المنظومة الصحية بولاية ورقلة والولايات المجاورة.

وسيضم هذا المركز تخصصات طبية وجراحية عالية المستوى، ما سيساهم في الحدّ من التحويلات الطبية إلى ولايات أخرى، وتعزيز التكوين الجامعي والبحث العلمي في المجال الصحي.

وجاء هذا خلال زيارة العمل التي يقوم بها الوزير لورڨلة أين أجرى لقاءات مباشرة مع مهنيي الصحة والمواطنين

واستمع الوزير إلى جملة من الانشغالات والمطالب المتعلقة بتحسين ظروف العمل، وتدعيم الموارد البشرية، وتوفير التجهيزات الضرورية.

كما شدّد آيت مسعودان على الأهمية الكبيرة للعنصر البشري باعتباره عماد أي عملية إصلاح، مؤكداً أن التكوين المستمر يشكل ضرورة لضمان أداء مهني يتماشى مع التطورات الحديثة في المجال الصحي.

وأكد آيت مسعودان أن الوزارة ماضية في تنفيذ كل الإجراءات الكفيلة بتطوير المنظومة الصحية ورفع العراقيل التي تعيق تحسين الخدمة العمومية.

كما جدد التزامه بتحقيق العدالة الصحية عبر كافة ولايات الوطن، وضمان خدمة صحية عصرية وفعّالة وذات جودة لكل المواطنين دون استثناء.