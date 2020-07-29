وزير الصحة يطلع على مستوى التكفل بمرضى كورونا في النعامة

أخبار الجزائر
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وزير الصحة يطلع على مستوى التكفل بمرضى كورونا في النعامة
بقلم نادية بن طاهر

شرع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأربعاء، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية النعامة.

وحسب بيان لوزارة الصحة، رافق الوزير، وفد هام متكون من إطارات الادارة المركزية وأعضاء من اللجنة العلمية لمكافحة جائحة كورونا covid-19.

وتهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع على مستوى التكفل بمرضى كوفيد-19، و مدى جاهزية الفرق الطبية وتقديم الدعم لهم والاستماع لانشغالاتهم.

واستهل الوزير زيارته الميدانية بمدينة المشرية، أين قام بزيارة تفقدية للمؤسسة العمومية الاستشفائية الإخوة شنافة، يضيف البيان.


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