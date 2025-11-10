وزير الصحة يطلق حملة للكشف المبكر عن سرطان البروستات اليوم

يقوم وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، اليوم الإثنين، بزيارة عمل وتفقّد إلى ولاية البليدة، حيث سيشرف على الإطلاق الرسمي لحملة “نوفمبر الأزرق” للكشف المبكر عن سرطان البروستات.

وحسب بيان لوزارة الصحة، سيُشرف الوزير خلال هذه الزيارة على الإطلاق الرسمي لحملة “نوفمبر الأزرق”. للكشف المبكر عن سرطان البروستات، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز ثقافة الوقاية. والكشف المبكر عن السرطان، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته.

وسيحتضن هذه الفعالية مركز مكافحة السرطان بالبليدة، أين سيشرف وزير الصحة على إعطاء الإشارة الرسمية. لانطلاق القافلة الوطنية للحملة التحسيسية والتوعوية لسرطان البروستات لفائدة المواطنين.

وتندرج هذه المبادرة في إطار البرامج الوطنية للوقاية من الأمراض غير المتنقلة، وتشجيع المواطنين على إجراء الفحوصات الدورية. حفاظا على صحتهم، وفقا للمصدر نفسه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور