وزير الصحة يطلق رسميا الدليل الوطني للتكفل بالألم

أشرف وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، اليوم الخميس، على مراسم الإطلاق الرسمي للدليل الوطني للتكفل بالألم.

وأكد الوزير، أن هذا الدليل يعد ثمرة عمل علمي متعدد التخصصات أنجز وفق أحدث المعطيات والتوصيات العلمية، بما يتلاءم مع خصوصيات المنظومة الصحية الوطنية، ويهدف إلى توحيد الممارسات الطبية وتحسين جودة التكفل بالألم. والإرتقاء بالرعاية الصحية وجعلها أكثر فعالية وإنسانية وتمحورا حول إحتياجات المريض.

كما ثمن الوزير جهود جميع الخبراء الذين ساهموا في إعداد هذا الدليل الوطني، مشيدا بالدور الذي تقوم به الجمعية الجزائرية لتقييم وعلاج الألم في ترقية علم الألم. وتطوير الممارسات المتعلقة بالتكفل به في الجزائر. مؤكدا أن الألم، لاسيما الألم المزمن، يمثل تحديا صحيا حقيقيا لما يسببه من معاناة وتأثير مباشر على جودة حياة المرضى. مشيرا إلى أن الاعتراف الدولي بالألم المزمن كمرض في حد ذاته يستدعي تطوير سياسات وطنية فعالة للتكفل به وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية.

وأوضح الوزير، أن إعداد هذا الدليل المرجعي يندرج ضمن مسعى وزارة الصحة الرامي إلى توفير أدوات علمية وعملية لمهنيي الصحة. بما يسمح بتوحيد الممارسات وتحسين التشخيص واعتماد أفضل الاستراتيجيات العلاجية. بما يضمن تكفلا أكثر فعالية وإنسانية بالمرضى.

كما أبرز الوزير، أن استكمال هذا الدليل يشكل خطوة نوعية في مسار تعزيز المراجع الوطنية الموجهة لمهنيي الصحة. ويندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمسارات العلاج والتكفل.

وأكد وزير الصحة، أن هذا الدليل الوطني سيشكل مرجعا أساسيا لجميع مهنيي الصحة، وسيساهم في توحيد الممارسات الطبية والارتقاء بجودة التكفل بالألم. تجسيدا لالتزام الدولة بتوفير رعاية صحية ذات جودة قائمة على الكفاءة والإنصاف واحترام كرامة المريض.

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