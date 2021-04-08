وزير الصحة يطمئن من وهران عمال القطاع فيما يخص مطالبهم الإجتماعية والمهنية

طمأن وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس، العاملين في القطاع فيما يخص مطالبهم الإجتماعية والمهنية.

ويأتي هذا على هامش زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية وهران، أين أكد الوزير أن هذه المطالب ستكون موضوع عدة اجتماعات ستعقدها وزارته قريبا مع ممثليهم.

قبل أن يضيف الوزير، إن جميع المطالب المشروعة سيتم تناولها في إطار حوار مفتوح، مؤكدا أنه شخصيا ومصالحه الوزارية متفتحون لأي نقاش.

هذا وطمأن بن بوزيد أيضا فيما يخص الوعود التي تم الإعلان عنها، بأنه سيسعى إلى تجسيدها في أسرع وقت ممكن.

وواصل ذات المسؤول في ذات السياق:”أطمئن العاملين في القطاع بأنني محاميهم و زميلهم وأنا أعمل في هذا الاتجاه، ومن الطبيعي أن أستمع إلى ما يقولونه”.