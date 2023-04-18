وزير الصحة يعاين سير عملية الختان في مستشفى زميرلي بالعاصمة

وقف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، صباح اليوم الثلاثاء، على سيرورة عملية الختان الجماعي التي نظمتها المؤسسة الاستشفائية المتخصصة سليم زميرلي بالحراش. أين استمع الوزير إلى الشروحات المقدمة من طرف القائمين على هذه العملية من أطباء مختصين في الجراحة العامة. والإنعاش والتخدير والشبه طبيين.

كما ذّكر وزير الصحة بإلزامية التقيد بالتنظيم المعمول به لإنجاح هذه العملية. وهو إجراء عملية الختان في وسط استشفائي مهيئ بمختلف الشروط الصحية، يقوم بها طبيب مختص في الجراحة. لضمان سلامة أطفالنا.

كما شاطر الوزير الأولياء فرحتهم في هذا الشهر الفضيل وأثنى على الأطقم المنظمة. لهذه العملية باعتبارها تدخل البهجة والسرور على العائلات الجزائرية.