وزير الصحة يعاين مستشفى هواري بومدين بشلغوم العيد بزيارة مفاجئة

عاين قبل قليل، وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، مستشفى هواري بومدين الكائن ببلدية شلغوم العيد في ولاية ميلة في زيارة مفاجئة وغير معلنة .

وقال مصدر عليم للنهار، بأن مدير المؤسسة كان غائبا فيما دخل الوزير مرفوقا بوفده الوزاري المتنقل إلى ولاية قسنطينة.

وذلك في طريق العودة برا الى العاصمة بالاضافة إلى المرافقة الأمنية، حيث عاين وزير الصحة لنقص المناوبين.

كما استمع لبعض المرضى، وقال شهود عيان بأن البروفيسور بن بوزيد خرج غير راض عما عاينه.