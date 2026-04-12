وزير الصحة يعاين مشاريع القطاع بسكيكدة

حلّ صباح اليوم الأحد وزير الصحة البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان بولاية سكيكدة التي استهل زيارتها من بلدية القل. حيث قام الوزير رفقة والي الولاية عبد الكريم لعموري والوفد المرافق له بزيارة المؤسسة العمومية الإستشفائية محمد نطور. التي تعد من أهم الهياكل الصحية بالجهة الغربية للولاية.

واستمع الوزير إلى عرض مفصل حول نشاط المؤسسة، حيث تم التطرق إلى قدرات الاستيعاب المقدرة بـ226 سريرا. إضافة إلى حجم النشاط الطبي والجراحي، وعدد الاستشارات والخدمات المقدمة لفائدة ساكنة المنطقة والبلديات المجاورة لها.

كما تم إبراز الموارد البشرية التي تتوفر عليها المؤسسة، والتي تضم طاقما طبيا مكونا من أطباء مختصين وعامين. إلى جانب مستخدمي شبه الطبي والإطارات الإدارية، بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية.

وقد عاين الوزير ميدانيا عدد من المصالح الإستشفائية التي تتوفر عليها المؤسسة، لاسيما مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية، مصلحة الأمومة، ومصالح الطب العام والجراحة. إلى جانب وحدات الدعم كالمخبر، الأشعة، الصيدلية. حيث وقف على ظروف التكفل بالمرضى ومستوى الخدمات المقدمة.

واستمع الوزير إلى انشغالات الأطقم الطبية وشبه الطبية وممثلي المجتمع المدني، والتي تمحورت أساسا حول ظروف التكفل بالمرضى، إلى جانب ضرورة توسيع وتحديث البنية التحتية للمؤسسة بما يتماشى وتلبية حجم الطلب على الخدمات الصحية بالمنطقة. مؤكدا أن هذه الانشغالات ستؤخذ بعين الاعتبار ضمن برامج التحديث والتطوير القطاعي، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن، بما ينعكس إيجابا على جودة التكفل بالمواطن.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور