وزير الصحة يعزي عائلة البروفيسور محمد أرزقي

قدّم وزير الصحة عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، تعازيه لعائلة البروفيسور محمد أرزقي، رئيس مصلحة طب الاعصاب سابقا بالمركز الاستشفائي الجامعي فرانس فانون بالبليدة.

وذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة حيث جاء في نص التعزية:

“ببالغ الحزن و الأسى، تلقى السيد وزير الصحة الاستاذ عبد الحق سايحي، نبأ وفاة المغفور له البروفيسور محمد أرزقي، رئيس مصلحة طب الاعصاب سابقا بالمركز الاستشفائي الجامعي فرانس فانون بالبليدة.

بهذه الفاجعة يتقدم السيد الوزير أصالة عنه ونيابة عن كافة إطارات وموظفي الإدارة المركزية بخالص التعازي وصادق المواساة لعائلة الفقيد سائلا الله أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله جميل الصبر و السلوان.”