وزير الصحة يعزي عائلة الفقيد البروفيسور عراضة موسى

انتقل إلى رحمة الله، أمس الثلاثاء، البروفيسور عراضة موسى، عن عمر ناهز 70 عاما، -حسب ما أفادت به وزارة الصحة.

وتقدم وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، وكاتب الدولة مصباح اسماعيل، بالتعازي وأصدق المواساة لعائلة الفقي.

ويعد الفقيد من أصغر أساتذة الطب بعد الاستقلال، فهو من مواليد 1 مارس 1951 بمدينة جيجل، كرس حياته المهنية للقطاع العام.

وأضاف بيان الوزارة، أن الفقيد كوّن أجيالا من الأطباء، حيث شغل منصب عميد كلية الطب.

كما برز المرحوم، في مجال التكوين الطبي إذ عمل على تطوير النشاط العلمي و الأكاديمي للكلية.

وتقلّد عراضة رحمة الله عليه، منصب مدير التكوين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ورئيس المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب.

فضلا عن إشرافه على مصلحة الطب الداخلي بمستشفى مصطفى باشا لسنوات عدة، ما جعل اسمه لامعا وسمعته المهنية والإنسانية.