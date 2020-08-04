وزير الصحة يعزي عائلة الفقيد محمد بن رضوان

أخبار الجزائر
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وزير الصحة يعزي عائلة الفقيد محمد بن رضوان
بقلم أسماء.ع

قدام وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، تعازيه لعائلة الفقيد وزير الشؤون الدينية الاسبق، محمد بن رضوان.

وجاء في التعزية “ببالغ الحزن و الأسى تلقى البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، نبأ وفاة، المغفور له بإذن الله تعالى، البروفيسور محمد بن رضوان وزير الشؤون الدينية و الأوقاف سابقا”.

واشاد الوزير، بخصال الفقيد، قائلا ” الذي يعدّ أحد أبرز أعمدة الأمراض الجلدية و الزهرية في الجزائر”.

و “بهذه المناسبة الأليمة يتقدم البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد أصالة عنه و نيابة عن كافة إطارات الإدارة المركزية و مستخدمي قطاع الصحة، بخالص التعازي و صادق المواساة لكل عائلته و كافة أفراد الأسرة الصحية”.

تابعا “متضرعا لله عز و جل أن يتغمد روحه برحمته الواسعة و يدخله فسيح جناته و أن يلهم ذويه جميل الصبر و السلوان”.

” إنا لله و إنا إليه راجعـــــــون “


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