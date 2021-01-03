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وزير الصحة يعزي عائلة المرحوم البروفيسور “محمد رقابي”

الوطني
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وزير الصحة يعزي عائلة المرحوم البروفيسور “محمد رقابي”
بقلم خالد زوبيري

عزى وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، عائلة المرحوم البروفيسور محمد رقابي، عميد كلية الطب بالجزائر سابقا.

وجاء في بيان الوزارة:”ببالغ الحزن والأسى تلقى وزير الصحة،نبأ وفاة البروفيسور محمد رقابي،عميد كلية الطب بالجزائر سابقا، طيب الله ثراه.”

وأضاف البيان:”وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم وزير الصحة،أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة إطارات ومستخدمي الوزارة،بخالص التعازي وأصدق المواساة لعائلة الفقيد،

متضرعا للمولى عزوجل أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة ويدخله فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.”


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