وزير الصحة يعزي عائلة المرحوم البروفيسور “محمد رقابي”

وجاء في بيان الوزارة :”ببالغ الحزن والأسى تلقى وزير الصحة،نبأ وفاة البروفيسور محمد رقابي،عميد كلية الطب بالجزائر سابقا، طيب الله ثراه.”

وأضاف البيان:”وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم وزير الصحة،أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة إطارات ومستخدمي الوزارة،بخالص التعازي وأصدق المواساة لعائلة الفقيد،