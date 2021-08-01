وزير الصحة يعزي عائلة مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببوحجر

بعث وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد برسالة تعزية إلى عائلة هاشم عبد المجيد مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببوحجر. والذي وافتنه المنية اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكتب الوزير عبر صفحة الوزارة على التويتر ببالغ الجزن والاسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة هاشم عبد المجيد مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببوحجر.

.وأضاف الوزير وعلى إثر هذا المصاب الجلل يتقدم البروفيسو بن بوزيد وزير الصحة أصالة عن نفسه ونيابة عن إطارات وموظفي الوزارة بالتغازي القلبية الخالصة المشفوعة بأصدق مشاعر التضامن والمواساة إلى افراد عائلته الكريمة. راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد روحه بواسع رحمته وأن يسكنه جنابة ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان