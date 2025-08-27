وزير الصحة يعزي في وفاة البروفيسور رشيد بوغربال

بعث وزير الصحة عبد الحق سايحي، ببرقية تعزية ومواساة إلى عائلة البروفيسور رشيد بوغربال، الذي وافتنه المنية اليوم، عن عمر ناهز 83 سنة.

وجاء في برقية التعزية “ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقى وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، البروفيسور رشيد بوغربال، من أبرز المختصين في أمراض القلب في الجزائر ورئيس مصلحة أمراض القلب بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة “الدكتور معوش محند أمقران “سابقا “.

أضاف الوزير أنه “وأمام هذا المصاب الجلل، يتقدم السيد الوزير، باسمه الخاص وباسم كافة إطارات الوزارة بخالص التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلة الفقيد، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته و أن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان”.

إنا لله وإنا إليه راجعون