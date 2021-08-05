وزير الصحة يعزي في وفاة رئيسة الجمعية الجزائرية لجراحة المخ والأعصاب

توفيت اليوم الخميس بختي سعاد، رئيسة مصلحة جراحة المخ والأعصاب بالمؤسسة الإستشفائية المتخصصة علي آيت إدير، بالجزائر العاصمة. ورئيسة الجمعية الجزائرية لجراحة المخ والأعصاب.

من جهته قدم وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد تعازيه الخالصة إلى عائلة الراحلة: “ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره. تلقينا نبأ وفاة الأستاذة بختي سعاد، رئيسة مصلحة جراحة المخ و الأعصاب بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة علي آيت إدير، بالجزائر العاصمة. و رئيسة الجمعية الجزائرية لجراحة المخ و الأعصاب.

وعلى إثر هذا المصاب الجلل، أصالة عن نفسي و نيابة عن إطارات وموظفي الوزارة أتقدم بالتعازي القلبية الخالصة. المشفوعة بأصدق مشاعر التضامن والمواساة إلى أفراد عائلتها الكريمة. راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه ويلهم ذويها جميل الصبر والسلوان.