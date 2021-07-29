وزير الصحة يعقد إجتماعا هاما مع الصيادلة الخواص للشروع في عملية التلقيح

قال رئيس نقابة الصيادلة الخواص مسعود بلعمبري، أنه سيتم الإنطلاق في عملية التلقيح ضد الكوفيد عبر 4500 صيدلة موزعة عبر القطر الوطني

أضاف بلعمبري خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن الجزائر إستطاعت بفضل بنيتها التحتية في ميدان الصناعة الصيدلانية تجنب كارثة حقيقية. مضيفا أن الجزائر كانت سباقة في اقتناء اللقاحات بقرار جريء وشجاع. كما ان بنيتها التحتية سمحت بالإكتفاء الذاتي في صناعة الكمامات والمعقمات والقفازات الطبية.

وستشرع بداية من سبتمر المقبل في تصنيع اللقاح الصيني سينوفاك بكميات متوسطة. لتصل في مرحلة ثانية إلى تصنيع كميات كبيرة للتصدير.

وكشف بلعمبري في سياق ذي صلة، عن إجتماع طارئ اليوم لنقابته مع وزير الصحة. لبحث الإجراءت التقنية وإصدار مرسوم تنفيذي بشأن بدء عمية التلقيح في الصيدليات. مؤكدا أن العملية ستنطلق قريبا ومن شأنها أن تساهم في تلقيح أكبر قدر ممكن في أسرع وقت للوصول إلى المناعة الجماعية . كاشفا عن إستعداد 12 الف صيدلي ومساعديهم عبر 4500 صيدلية موزعة عبر القطر الوطني لمساهمة في عملية تسريع وتيرة التلقيح.