وزير الصحة يعلن عن استقرار الوضع الصحي في البلاد

أكد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، على استقرار الوضع الصحي في البلاد، في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الثلاثاء.

وأورد الوزير، أن المستشفيات عبر الوطن باتت في أريحية، ولم تعد تشهد ضغطا كبيرا، بعد تسجيل التراجع الطفيف في عدد الاصابات.

وكشف بن بوزيد، أن القطاع الصحي يتوفر على 19 ألف سرير، ونسبة 36 بالمائة فقط منها مستغلة، وهذا ما يجعل المستشفيات تشهد أريحية في هذا المجال.

مذكرا بالتضحيات التي بذلها عمال قطاع الصحة، والذين توفي منهم أكثر من 70 شخصا بعد الإصابة بالفيروس التاجي، بينما تم تسجيل إصابة 4000 عامل.

كما تطرق الوزير لموضوع الاعتداءات المسجلة في الفترة الاخيرة على عمال القطاع، معتبرا أن هذه الظاهرة لم تعد موجودة، وأن القوانين التي صدرت في هذا الشأن أعطت ثمارها.

وثمن بن بوزيد، وعي المواطنين بالالتزام بإجراءات الوقاية على غرار استعمال الكمامة والتباعد الجسدي، واعتبر أن هذه السلوكات مؤشر ايجابي في حصر انتشار الفيروس.

كما شدد الوزير، على عدم التراخي وأخذ الحيطة والحذر.