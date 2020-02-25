وزير الصحة يعلن.. وباء كورونا يدخل الجزائر

أعلن وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، مساء اليوم الثلاثاء، عن أول حالة إصابة مؤكدة بوباء كورونا في الجزائر.

وقال الوزير خلال لقاء تلفزيوني، أثناء ظهوره على شاشة التلفزيون العمومي عبر نشرة أخبار الثامنة ، أن المصاب رعية إيطالي دخل الجزائر في 17 فيفري الجاري.

وقال الوزير بن بوزيد إنه جرى تحويل المصاب إلى معهد باستور بالعاصمة، رفقة رعية إيطالي آخر كان برفقته، لإجراء التحاليل والفحوصات عليهما.

وأوضح وزير الصحة أن التحاليل أظهرت إصابة واحد من الرعيتين الإيطاليين بفيروس كورونا، فيما تأكد خلو الثاني من الفيروس.

وكشف الوزير أن الرعية الإيطالي المصاب تم وضعه في الحجر الصحي، وتحت مراقبة مشددة.