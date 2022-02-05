وزير الصحة يعلّق على مغادرة 1200 طبيب جزائري نحو فرنسا

علّق عبد الرحمان بن بوزيد وزير الصحة على مغادرة 1200 طبيب جزائري نحو فرنسا بعد نجاحهم في مسابقة معادلة الشهادات الفرنسية. أن مثل هذه الأمور لا تحدث إلا في الجزائر بل في أنحاء العالم.

في حوار خص به تلفزيون النهار انه لا بد من إعادة النظر في المنظومة الصحية بالجزائر وقد يتطلب الامر عدة من الورشات

وأضاف الوزير أن عدد كبير من الأطباء بالجزائر تجاوزوا سن التقاعد ومازالوا في مناصبهم ولم يتركوها للشباب. وهذا الأمر في دراسة على مستوى الوزارة من اجل تطبيق القانون من وصل سن التقاعد 65 سنة يترك مكانه لغيره. إلاّ في حال ان القطاع بحاجة إلى خدماتهم .

وكشف الوزير عن وجود مشاكل عديدة وكبير في قطاع الصحة وتندرج في إطار إعادة النظر في المنظومة الصحية

واكد بن بوزيد ان المستشفيات العمومية لا تملك منافسة قوية. من حيث الاجر أوتوفر المناصب. حيث نجد في بعض المستشفيات طبيب واحد فقط مختص. ولهذا يتوجهون للقطاع الخاص.

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ترأس وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الإثنين، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. إجتماع تقييمي تنسيقي مع مدراء الصحة للولايات ومدراء المؤسسات الإستشفائية التابعة لها.

وحسب بيان لوزارة الصحة، حضر اللقاء، إطارات من الإدارة المركزية وأعضاء من اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19.

وإطلع بن وزيد، خلال هذا اللقاء الأسبوعي، على آخر التطورات المسجلة والمتعلقة بالوضعية الوبائية بسبب جائحة كورونا فيروس كوفيد-19.

وكذا مدى تطبيق التعليمات والتوجيهات التي أعطيت لتفادي تسجيل موجة رابعة خطيرة من هذا الفيروس.

خاصة ماتعلق منها بتوفير العدد الكافي من الأسرة. وضمان مخزون معتبر من مادة الأكسجين الطبي وكذا مخزون الأدوية من مختلف أنواع مضادات التخثر.

ووجه الوزير تعليمات صارمة تقضي بضرورة تطبيق التعليمات التي أسديت بهذا الخصوص وعلى رأسها:

الإسراع في تنصيب خلية إصغاء مع إقرار فرقة مناوبة ورقم هاتف على مستوى مديريات الصحة. للتكفل بالإجابة على تساؤلات وانشغالات المواطنين على مدار الـ24 سا/24سا.

والإفراج عن الأسرة غير الشاغرة على مستوى المؤسسات الإستشفائية بطريقة تدريجية. وحسب الوضعية الوبائية بكل ولاية.

وكذا ضمان سير عمل عدد من المصالح الطبية ذات الأهمية الكبرى بالنسبة للمواطن. على غرار أمراض النساء و التوليد، الإنعاش، الجراحة العامة، الإستعجالات وطب الأطفال.