وزير الصحة يفتتح المؤتمر الإفريقيا الأوروبي للحساسية ويشدد على دعم البحث العلمي

أشرف وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، اليوم الخميس 18 جوان 2026 بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، على افتتاح أشغال المؤتمر السابع عشر الإفريقي الأوروبي للحساسية والمناعة السريرية، المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

وجرى افتتاح هذا الحدث العلمي بحضور رؤساء الجمعيات العلمية الإفريقية والأوروبية، إلى جانب مهنيي الصحة وباحثين وخبراء من عدة دول إفريقية وأوروبية، في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الحساسية والمناعة.

وأكد الوزير في كلمته أن هذا المؤتمر يمثل فضاءً علميًا يجمع نخبة من المختصين لتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الصحية المشتركة، مشيرًا إلى أن أمراض الحساسية والاضطرابات المناعية أصبحت تشكل تحديًا حقيقيًا للصحة العمومية، خاصة مع تزايد انتشارها وارتفاع معدلات الإصابة بها، لا سيما لدى الأطفال.

وأوضح أن التعاون بين إفريقيا وأوروبا في هذا المجال لم يعد خيارًا، بل ضرورة علمية واستراتيجية، بما يتيح تطوير الممارسات الطبية وتعزيز القدرات في مجالات الوقاية والتشخيص والعلاج.

وفي السياق ذاته، أبرز الوزير جهود الدولة، وفق توجيهات رئيس الجمهورية، للارتقاء بجودة الخدمات الصحية والتكفل الأمثل بالمرضى، من خلال تطوير التخصصات الطبية. مشيرًا إلى استحداث شهادة الدراسات المتخصصة في علاج الحساسية (CES)، والعمل على إطلاق تخصص جديد (DEMS) في طب الحساسية خلال الموسم الجامعي 2026-2027.

كما أشار إلى تعزيز مخابر البحث على مستوى المؤسسات الاستشفائية الجامعية وأقطاب الامتياز، بما يدعم الابتكار ويساهم في تحسين التشخيص والعلاج.

وثمّن الوزير جهود مختلف الهيئات العلمية والشركاء في تنظيم هذا المؤتمر. مبرزًا أنه يشكل فرصة للاطلاع على أحدث التطورات في مجالات العلاج المناعي والعلاجات البيولوجية وعلم الجينوم، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بالممارسة السريرية.

وأكد أن أهمية هذا الحدث لا تقتصر على المحاضرات وورشات العمل، بل تمتد إلى كونه فضاءً للحوار وتبادل التجارب، داعيًا إلى ترسيخ شراكات علمية مستدامة بين إفريقيا وأوروبا، تشمل تكوين الأخصائيين وتعزيز قدرات مخابر التشخيص وإنشاء سجلات وبائية مشتركة.

كما شدد على ضرورة ضمان الوصول العادل إلى العلاجات المبتكرة، داعيًا إلى توحيد الجهود من أجل تمكين جميع المرضى من الاستفادة من التقدم العلمي.

وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن أمله في أن يفضي هذا المؤتمر إلى إطلاق مبادرات تعاون ملموسة، متمنيًا للمشاركين نجاح الأشغال وتحقيق نتائج علمية مثمرة تسهم في تطوير هذا التخصص وتحسين التكفل بالمرضى.