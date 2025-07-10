وزير الصحة يفتتح عيادة متعددة الخدمات في تلمسان

اختتم وزير الصحة، عبد الحق سايحي، زيارته لولاية تلمسان بتدشين العيادة متعددة الخدمات “بوشنافة بومدين” بحي أزيدان ببلدية شتوان.

وتعد هذه المنشأة الصحية مكسبا هاما لساكنة العديد من الأحياء التي تتوسطها والمقدر عددها ب6000 مسكن.

ويندرج هذا الهيكل الصحي الجديد ضمن المشاريع المبرمجة لتعزيز التغطية الصحية وتحسين التكفل الصحي على المستوى المحلي من خلال تقريب الخدمة من المواطن.

وقد تم تجهيز العيادة بعدة تخصصات طبية من بينها الطب العام،مصلحة الاستعجالات،الاستغلال الإشعاعي والبيولوجي،الرعاية الصحية للأم والطفل.