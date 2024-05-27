وزير الصحة يقترح تكثيف التعاون في المجال الصحي بين الجزائر وكوبا

التقى وزير الصحة عبد الحق سايحي، مساء اليوم الاثنين، بنظيره الكوبي خوسيه أنخيل بورتال ميراندا. على هامش أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف.

وحسب بيان وزارة الصحة، فلقد اشاد الطرفان في مستهل اللقاء بمستوى و عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، حيث أعرب كلا الوزيرين عن رضاهما وأبديا أملهما في تعزيزها بتوسيع التعاون القائم بين الجزائر و كوبا إلى مجالات اخرى.

وفي هذا الصدد، تبادل الطرفان الحديث على سبل التعاون بين الدولتين، سيما فيما يخص تنفيذ بنود الاتفاقية وكذا بتعزيز الفريق الكوبي في اختصاصات طب النساء والأشعة والإنعاش و طب العيون.

من جهته أبرز وزير الصحة عبد الحق سايحي مستوى العلاقات الثنائية التي عرفت قفزة نوعية في المجال الصحي، مقترحا تكثيفها وتوسيعها.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة العمل التنسيقي للدفع بالعلاقات الثنائية للارتقاء إلى أعلى مستوى، و بناء شراكة قوية تعود بالفائدة على البلدين.