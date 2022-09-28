وزير الصحة يقدم عرضا حول إنجاز مستشفى جزائري ــ قطري

قدّم وزير الصحة عبد الحق سايحي، اليوم الأربعاء، عرضا أمام الحكومة حول إنجاز مستشفى جزائري ــ قطري بسعة 400 سرير.

وحسب مصالح الوزارة الأولى، سيستوفي هذا المستشفى الـمعايير الدولية في مجال الهندسة الاستشفائية والـمناجمت.

ويندرج هذا الـمشروع في إطار التعاون الثنائي مع دولة قطر، ويأتي تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية الـمسداة خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 11 سبتمبر 2022.