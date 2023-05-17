وزير الصحة يقدم عرضا حول السياسة الوطنية لمكافحة داء السرطان

استمعت الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى عرض قدمه وزير الصحة عبد الحق سايحي، حول السياسة الوطنية لمكافحة داء السرطان ووسائل الوقاية من هذا المرض.

وحسب بيان الحكومة، فلقد أشير إلى مجمل الوسائل التي سخرتها الدولة لتحسين التكفل بالمرضى المصابين بهذا الداء.

ولاسيما من حيث إنجاز المنشآت الصحية المتخصصة، والمتمثلة في مراكز مكافحة السرطان.

بالإضافة الى المصالح المتخصصة المدمجة على مستوى المؤسسات العمومية للصحة، والأجهزة الطبية.

إلى جانب المجهود المالي المبذول لضمان تموين منتظم بأدوية الأورام السرطانية.