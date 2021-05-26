وزير الصحة يقدم عرضا لمشروع تحويل مدرسة التكوين شبه الطبي للأغواط إلى معھد للتكوين شبه الطبي

قدم وزير الصحة والسكان عبد الرحمان بن بوزيد، عرضا حول مشروع مرسوم تنفیذي يتضمن تحويل مدرسة التكوين شبه الطبي للأغواط إلى معھد للتكوين شبه الطبي.

أين يهدف مشروع ھذا النص إلى تحويل مدرسة التكوين شبه الطبي للأغواط إلى معھد للتكوين شبه الطبي، مع السماح لھا بتوسیع تخصصات تكوين مستخدمي شبه الطبي.

وجاء عرض هذا المشروع، في مجلس الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الأربعاء.

والذي ذكر بالتزام الحكومة على العمل بشكل صارم ومستمر لتحسین الخدمات الصحیة الـمقدمة للمواطنین.

كما أعرب هذا الأخير عن ارتیاحه للنتائج الإيجابیة التي تم تسجیلھا تبعا لإبرام الإطار الإتفاقي منذ بداية سنة 2020.

وذلك بین عیادات التولید الخاصة وھیئات الضمان الاجتماعي. (الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغیر الأجراء CNAS و CASNOS).

أًين سمحت ھذه الآلیة بالتكفل بشكل أفضل بالولادات وتخفیض الضغط الـممارس سابقا على مصالح الأمومة على مستوى مؤسسات الصحة العمومیة.