وزير الصحة يقف على تسليم جثامين ضحايا حفل “سولكينغ” ويؤكد: “يوجد ضحية لم نتعرف على هويته”

وقف اليوم الجمعة، وزير الصحة، محمد ميراوي، على عملية تسليم جثامين حادث التدافع خلال حفل سولكينغ، على مستوى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مصطفى باشا.

وأكد الوزير أن إدارة مستشفى مصطفى باشا سجلت وقوع 5 وفيات، إثر التدافع في حفل “سولكينغ” بملعب 20 أوت.

وأفاد الوزير، أن مصالح الإستعجالات استقبلت 24 جريحا، أغلبهم أُصيبوا بكسور وأزمات تنفسية، بينما استقبل مستشفى زميرلي بالحراش 6 جرحى إصاباتهم طفيفة.

وأوضح أنه لم يتم التعرف بعد على هوية أحد المتوفين في حادث التدافع، فيماتم تسليم جثامين الضحايا الأربعة إلى أهاليهم.

وكان وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، تنقل ليلا إلى مستشفى مصطفى باشا وملعب 20 أوت.

كما أمر وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، بفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات، بعد وفاة 5 أشخاص.