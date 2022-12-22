وزير الصحة يقف على رقمنه قطاعه بمستشفى بني مسوس

قام وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، اليوم الخميس، بزيارة لمستشفى بني مسوس بالعاصمة، ليقف على رقمنة القطاع.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، أن رقمنة القطاع ستساعد المريض في الإستفادة من خدمات طبية دون عناء.

كما ستجنب رقمة القطاع، المريض، الطابور وقاعات الانتظار، حيث سيحجز رقمه إلكترونيا، ثم ينتظر دوره.

ولا يحتاج المريض، لحمل حقائب معه لتخزين جدول الفحوصات التي قام بها.

كما تسمح الرقمنة، من ارسال نتائج الكشوفات عن طريق الانترنت داخليا الى الطبيب المعالج. والذي يقوم بكل مرونة وأريحية في اتخاذ القرار.

وأضاف الوزير، أن الرقمنة ستساعد مهنيي الصحة كذلك، بتسهيل عملهم، حيث يكون ملف المريض لديهم مسبقا مما يسمح لهم بإتخاذ القرار.

كما أشار الوزير إلى توزيع أفرشة خاصة على المراكز الصحية، مكتوب عليها مستشفيات الجزائر، تحمل اللونين الأبيض والأزرق، وسيتم تعميمها على كل مستشفيات الوطن.