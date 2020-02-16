وزير الصحة يقيم مأدبة عشاء على شرف العائديين من ووهان وطاقم طائرة الجوية الجزائرية

أقام وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد مادبة عشاء على شرف الرعايا الجزائريين الذين عادوا من مدينة ووهان الصينية التي انتشر بها فيروس كورونا وطاقم طائرة الخطوط الجوية الجزائرية الذين قاموا بإجلائهم من الصين إلى الجزائر.

وتم إقامة الغحتفالية بمناسبة انتهاء مدة الحجر الصحي على مستوى فندق الرايس و التي حددت بـ14 يوما من تاريخ وصولهم من الصين و تجدر الإشارة غلى أن كل العائدين من ووهان الصينية سيغادرون غدا فندق الرايس الذي أقاموا فيه لمدة أسبوعين في غطار الحجر الصحي.

وحسبما نقلته شركة الخطوط الجوية الجزائرية في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك فإن كل من وزراء الصحة والتضامن و النقل حضروا مأدبة العشاء بفندق الرايس.