وزير الصحة يكرم أعضاء اللجنة العلمية لرصد تفشي وباء كورونا

أشرف وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، مساء اليوم الثلاثاء، بالعاصمة، على مراسم تكريم أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي وباء كورونا، وذلك تقديرا للجهود الكبيرة التي بذلوها خلال فترة جائحة كوفيد-19.

وحسب بيان للوزارة، عبّر الوزير عن بالغ شكره وامتنانه لأعضاء اللجنة. مشيدا بما قدموه من تضحيات وعمل متواصل وتوجيهات علمية ساهمت بشكل ملحوظ في حماية الصحة العمومية وضمان استقرار الوضع الوبائي.

كما أكد سايحي أن مهام اللجنة العلمية تبقى متواصلة لتقديم استشارات علمية او التعامل مع أي طارئ صحي محتمل.

مشددا على أهمية الدور المحوري للخبراء في تطوير القطاع الصحي. داعيا في السياق ذاته إلى تعزيز البحث العلمي وتكوين الكفاءات الطبية للتصدي للتحديات الصحية المستقبلية.

وأشار الوزير إلى أن تجربة الجزائر في مواجهة الجائحة شكلت نموذجا ناجحا في التنسيق بين مختلف القطاعات. بفضل العمل المشترك والتوصيات العلمية التي كانت تصدرها اللجنة بخصوص الوضع الوبائي والإجراءات الواجب اتخاذها.

ومن جهتهم، عبّر أعضاء اللجنة العلمية عن امتنانهم لهذا التكريم، مؤكدين التزامهم بمواصلة أداء مهامهم بكل تفانٍ ومسؤولية.

وذكر البيان إن اللجنة العلمية تتكون من مجموعة من الخبراء في عدة تخصصات، خاصة في مجال الأمراض المعدية. وقد تولّت خلال فترة الجائحة تنظيم ندوات صحفية يومية لإطلاع الرأي العام على تطورات الوضع الصحي والإجراءات المتخذة للتصدي للوباء.