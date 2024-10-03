وزير الصحة يكشف آخر مستجدات إنتشار وباء الملاريا والدفتيريا

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، أن الوضعية الوبائية في بعض الولايات الجنوبية تعرف تحسنا وبدأت في الإنفراج. بالرغم من أنها عرفت أزمة في بدايتها نظرا لعدم تحضير الهياكل الصحية التي كانت معتادة على عدد قليل من المرضى السنة الماضية.

وقال وزير الصحة في تصريح للتلفزيون العمومي، أنه تم خلال يوم أمس بتينزاواتين تسجيل 64 حالة لداء الملاريا. وكلها من جزائريين وأجانب وقد أخذو الدواء وتم إرسالهم إلى منازلهم. في حين يتواجد 26 مريضا في المستشفى. وبتيمياوين وبرج باجي مختار تم تسجيل 65 حالة وكلها لا تدعو للقلق.

وأضاف وزير الصحة، أن الأدوية موجودة ومتوفرة في الولايات الجنوبية، وفي تينزاواتين تم توفير 480 علبة للملاريا والحالة مستقرة في عين قزام وتمنراست.

أما فيما يخص وباء الدفتيريا فقد أكد وزير الصحة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة أو وفاة في برج باجي مختار وتيمياوين. حيث تم تخصيص 4000 علبة دواء. وتم البارحة تلقيح 680 مواطن وتتواصل العملية لتلقيح كل الحالات الموجودة خاصة الاطفال والشيوخ. غير أنه وبتينزاواتين تم تسجيل حالة واحدة للدفتيريا. ليبلغ عدد الحالات المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة 11 حالة وأغلبها غير مستعصية والأدوية موجودة.

وفي سياق ذي صلة، اشار وزير الصحة، إلى أنه قد تم الإنطلاق في عملية التلقيح وتم تلقيح 524 شخصا. ليصل عدد الأشخاص الملقحين منذ أول سبتمبر 11526 ملقّح. حيث أن هنالك من تم تلقيحه لأول مرة، وهناك من تم تلقيحه كإجراء استدراكي. والعملية ستشمل كل القاطنين في تيمياوين، ان صالح، برج باجي مختار وتينزاواتين.