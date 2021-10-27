وزير الصحة يكشف آخر مستجدات الوضعية الوبائية والعودة إلى الحجر الصحي

قال وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأربعاء، خلال مراسم التوقيع على البروتوكول الصحي المعتمد في الانتخابات المحلية. إن الوضعية الصحية تبشر بالخير.

وشدد الوزير في ذات السياق على ضرورة تحري الوقاية واليقظة. داعيا جميع من تأخروا عن التلقيح أن يلتقحوا لسلامة الجميع.

وأضاف الوزير “عندما فتحنا المجال الجوي، يمكن أن يضعنا هذا في خطر، في حالة ما إذا قدم إلى أرض الوطن. أشخاص مصابون بالوباء”.

وتابع الوزير “لاحظنا أنه في العديد من البلدان ارتفعت حالات الإصابة بالوباء مجددا. وفي حالة لا قدر الله سجلنا مجددا ارتفاعا في الإصابات سنتخذ الإجراءات اللازمة لحصره”.