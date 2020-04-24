وزير الصحة يكشف أسباب رفع الحجر الصحي الشامل عن البليدة وتخفيفه على الولايات الاخرى

الوطني
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وزير الصحة يكشف أسباب رفع الحجر الصحي الشامل عن البليدة وتخفيفه على الولايات الاخرى
بقلم م . فيصل

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم الجمعة عن أسباب رفع الحجر الصحي الشامل عن البليدة، وكذا تخفيفه على الولايات الأخرى من بينهم العاصمة.

واوضح البروفيسور بن بوزيد في مكالمة هاتفية مع التلفزيون العمومي تخفيف الحجر الصحي جاء بعد تحسن الوضعية الصحية، وكذا انخفاض عدد الوفيات.

ومن جهة اخرى قال الوزير ان العالم لم يكسف الحرب ضد وباء كورونا حتى الان ولم يغلب عليه بعد لذا وجب الحذر.

كما اشار الوزير أن شهر الصيام فرصة للجزائريين من اجل اتغلب على كورونا من خلال التقيد بإلإجراء الوقائية والمتخذة من قبل الدولة.


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