وزير الصحة يكشف جديد الوضعية الوبائية بالجزائر

كشف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أن الوضعية الوبائية تعرف منحى تصاعديا، لكنها تعتبر حاليا غير مقلقة. داعيا إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وإبقاء المستشفيات على استعداد تام

وحسب بيان لوزارة الصحة، فقد عقد وزير الصحة أمس الإثنين لقاء مع مدراء الصحة للولايات ومسؤولي المؤسسات الاستشفائية التابعة لها بتقنية التحاضر عن بعد. أين إستمع إلى مختلف الشروحات المقدمة من قبل مدراء الصحة. حول المشاريع الجاري إنجازها والتي تخص مصالح الإستعجالات الطبية الجراحية و العيادات متعددة الخدمات. بالإضافة كذلك إلى مصالح العناية المركزة. وتلك التي تمّ استحداثها وإعادة تهيئتها.

وتحدث وزير الصحة عن الوضعية الوبائية التي تعرف منحى تصاعدي. لكنها تعتبر حاليا غير مقلقة. غير أنه يجب توخي الحيطة و الحذر و إبقاء المستشفيات على استعداد تام

كما أمر وزير الصحة، مدراء الولايات التي تعرف مشاريعها نوعا من التأخر بتسريع وتيرة الإنجاز واستدراك هذا التأخر. تطبيقا للتعليمة التي تمّ إرسالها و التي تتضمن جدول ولوحة الإنجازات لكل ولاية. كما شدد على تكملة و وضع حيز الخدمة كل من مصلحة العناية المركزة للمؤسسة الإستشفائية المتخصصة “القطّار” والمركز الاستشفائي الجامعي “بني مسوس” والمؤسسة الإستشفائية المتخصصة “سليم زميرلي”.

من جهة أخرى، تطرق وزير الصحة إلى المصالح الجديدة بالمركز الاستشفائي الجامعي “مصطفى باشا” و المتمثلة في مصلحة جراحة الوجه والفكين ومصلحة الكسور والرضوض ومصلحة علم الأحياء المجهري. التي تمّ تجهيزها بأحدث المعدات والتجهيزات الطبية والتي انتهت أشغالها كليا و ستوضع حيز الخدمة في أقرب الآجال.

و أعلن الوزير عن برمجة زيارات عمل وتفقد الى بعض الولايات الداخلية والجنوبية التي ستعرف هي الأخرى إنجازات لغرض خلق توازن بين كل ولايات الوطن.

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