وزير الصحة يكشف حقيقة الفيديوهات المتداولة حول دخول البق إلى الجزائر

كشف وزير الصحة، عبد القادر سايحي، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة الفيديوهات المتداولة حول دخول البق إلى الجزائر.

وقال وزير الصحة إن الفيديوهات المتداولة كانت لشحنة مزعومة قادمة من إيطاليا.

وأضاف وزير الصحة في ذات السياق “قمنا بإرسال المصالح الخاصة إلى المطار إلا أننا لم نعثر على أي شيء”.

وأشار وزير الصحة “مصالح الرقابة الصحية في الحدود مجندة، كما اتخذت وزارة النقل اجراءاتها ونحن مشتركون في نفس العملية”.

وعن انتشاره في فرنسا أفاد وزير الصحة أن البق مرض قديم أصاب فرنسا في الأربعينيات وينبئ بأشياء تمس بالنظافة.

وتابع وزير الصحة “العائلات الجزائرية نظيفة ولدينا الشمس تقضي على هذه الظاهرة”.