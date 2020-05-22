وزير الصحة يكشف سبب إجبارية إرتداء الكمامات  

صرح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد الكمامة إجبارية وهي الوسيلة الأساسية للحد من إنتشار العدوى.

وخلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي قال الوزير أن في الوقت السابق طلبنا من المواطنين عدم إتداء الكمامات إلا المصابين وعمال المستشفيات لنقصها في السوق.

وأضاف الوزير أن اليوم يوجد العدد الكافي من الكمامات ومتوفرة في السوق ولهذا وجب على الكل إتداءها وستظهر النتيجة بعد 15 يوم إن شاء الله

كما ثمن الوزير قرارا الوزارة الاولى بإصدار اوامر بإجبارية إرتداء الكمامة.