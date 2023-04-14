وزير الصحة يكشف سبب إرتفاع الولادات عن طريق العمليات القيصرية

قال وزير الصحة والسكان عبد الحق سايحي، أن ارتفاع عدد الولادات عن طريق العمليات القيصرية على مستوى العيادات الخاصة. راجع إلى عقد اتفاقيات بين هيئات الضمان الإجتماعي والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة في التكفل بالأم والطفل التابعة للقطاع الخاص.

وكشف وزير الصحة، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، أنه لقد لوحظ مؤخرا تزايدا مفرطا في عدد العمليات القيصرية على مستوى المؤسسات الإستشفائية التابعة للقطاع العام والخاص. وتم التأكد من هذه الظاهرة من خلال تحقيق أجري سنة 2021.

كما أكد وزير الصحة أن أسباب هذه الظاهرة تعود حسب فريق من الخبراء إلى مجموعة من العوامل. على رأسها تفضيل بعض النساء الولادة عن طريق العملية القيصرية لتجنب الألم أو خوفا على صحة الجنين. خاصة إذا كانت تكاليف هذه العملية على عاتق مؤسسات الضمان الإجتماعي. واختيار بعض الأطباء للطرق السهلة والتي لا تتطلب وقتا طويلا للتكفل الطبي بالمرأة الحامل. إضافة إلى تخوف بعض الأطباء من المخاطر الناجمة عن استعمال تقنيات التوليد الطبيعية، خاصة إذا لم تكن التجهيزات الخاصة بمتابعة الحالة الصحية للجنين متوفرة. كمسجل ضربات القلب، أو عدم توفر وسائل الإنعاش الخاصة بالأطفال حديثي الولادة”.

وكشف وزير الصحة، أنه تم تشكيل لجنة متكونة من خبراء لدراسة هذا الملف بصفة معمقة وإعداد وثيقة مرجعية حول المعايير التقنية للتوليد. مضيفا أنه من ضمن توصيات هذه اللجنة ضرورة إعداد دليل وطني لكيفية التكفل بالمرأة الحامل والطفل حديث الولادة واعتماد معايير وطنية. وتكثيف الدورات التحسيسية والتدريبية الموجهة للأطقم الطبية والشبه طبية حول طرق التكفل بالمرأة الحامل و الأطفال حديثي الولادة. إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية على مستوى المؤسسات الصحية الأكثر إستعمالا للعمليات القيصرية لتقيم نشاطهم و اتخاذ الإجراءات المناسبة. بالإضافة كذلك إلى تنظيم حملات تحسيسية لتشجيع المرأة الحامل على الولادة الطبيعية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور