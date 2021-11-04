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قناة النهار

وزير الصحة يكشف عن خطةلمواجهة الموجة الرابعة والحد من ارتفاع الإصابات

بقلم قناة النهار
وزير الصحة يكشف عن خطةلمواجهة الموجة الرابعة والحد من ارتفاع الإصابات
صحة
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وزير الصحة يكشف عن خطة لمواجهة الموجة الرابعة والحد من ارتفاع الإصابات

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