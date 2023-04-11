وزير الصحة يكشف موعد تعميم الخدمة الرقمية في المستشفيات

كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة. أنه سيتم تعميم الخدمة الرقمية في المستشفيات خلال شهر جوان المقبل. مشيرا إلى أن رقمنة المؤسسات الصحية فاقت نسبة 75%.

وقال الوزير في افتتاح أشغال لقاء تقييمي حول الرقمنة جرى عن طريق التحاضر المرئي عن بعد. أن رقمنة المؤسسات الصحية بما فيها مصالح الاستعجالات والعيادات المتعددة الخدمات فاقت 75%. عن طريق استعمال نظام طبي إلكتروني يسمح بتتبع مسار المريض داخل الهياكل الصحية.

وحرص سايحي على التأكيد بأن رقمنة قطاع الصحة واستخدام التقنيات الرقمية لجمع وتحليل. وتخزين البيانات الصحية “لن تتأتى إلا بتوفر المواطن على ملف طبي ورقم تعريفي وطني يتبعه طيلة حياته”.

وأشار في هذا الإطار الى أن قطاعه قام بتعميم استعمال نظام الرقمنة عبر مراحل. من خلال وضع “قاعدة بيانات آمنة لكل مريض”.

كما تم –يضيف الوزير– ابتداء من يوم 3 أفريل الجاري إطلاق سند الطلبات الإلكتروني. الذي يسمح لجميع مؤسسات الصحة العمومية بالولوج إليه. مشيرا إلى أن هذه الوسيلة الحديثة ستمكن من ترشيد النفقات. والاستجابة الفورية لطلبات المؤسسات الصحية مع ربح الوقت والجهد واقتصاد الموارد المالية. بالإضافة إلى ضبط المواد الصيدلانية وتوزيعها بصفة عقلانية على مختلف المؤسسات الصحية.

وقامت الوزارة أيضا بربط جميع المؤسسات الصحية العمومية فيما بينها. باستعمال تقنيات الألياف الضوئية, وذلك بالتنسيق مع اتصالات الجزائر.

وأوضح سايحي أن هذه العملية ستسمح بتبادل ملفات المرضى بين المؤسسات الصحية وبين الأطقم الطبية لها. مبرزا أن قطاعه “سيمكن المواطن في غضون الأسابيع المقبلة من الوصول إلى جميع البيانات الطبية. الخاصة به عبر فضاء رقمي وكذا تمكينه من أخذ موعد طبي عن بعد. لتفادي عناء التنقل وذلك عبر تطبيق هاتفي سهل الاستخدام ويحتوي على جميع التخصصات الطبية التي تتوفر عليها المؤسسات الصحية.

كما شدد الوزير على مضاعفة الجهود المبذولة لاستكمال عملية رقمنة النظام الصحي في بلادنا. من خلال ربط جميع المصالح بشبكة داخلية متصلة بالنظام الطبي الالكتروني للمريض. وكذا استعمال النظام الطبي الالكتروني الموحد.