وزير الصحة يكشف: هناك أعطاب في أجهزة العلاج الإشعاعي والكيميائي

كشف وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، عن تسجيل وجود أعطاب في أجهزة العلاج الإشعاعي والكيميائي.

وأعلن وزير الصحة بالمقابل، على هامش انطلاق القافلة الوطنية للتوعية والتحسيس بسرطان البروستات، عن استحداث مراكز جديدة لهذا الغرض.

للإشارة، أشرف وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، رفقة والي ولاية البليدة، جمال الدين حصحاص، اليوم الاثنين، على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمية للقافلة الوطنية للتوعية والكشف المبكر عن سرطان البروستات، وذلك في إطار فعاليات الشهر الأزرق المخصص للتحسيس بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن هذا المرض، بحضور رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته، وكذا إطارات القطاع، رؤساء المصالح الاستشفائية، ممثلي المجتمع المدني.

