وزير الصحة يلتقي أعضاء النقابة المستقلة للبيولوجيين وهذا ما أكده

استقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بمقر الوزارة أعضاء النقابة المستقلة للبيولوجيين في الصحة العمومية برئاسة يوسف بوجلال بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

كما جدد سايحي، التأكيد على رغبة واستعداد دائرته الوزارية في حل كل المشاكل العالقة في القطاع. بهدف تحسين ظروف ووضعية جميع مهنيي الصحة ومنه ضمان التكفل الأمثل بالمريض.

واستعرض ممثلو سلك بيولوجيي الصحة العمومية عددا من القضايا المطروحة. وعلى رأسها ضرورة تسوية وضعية ملحقي مخابر الصحة من خلال إيجاد حل لمشكل حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية. عبر تمكينهم من الاستفادة من الترقية بصفة آلية وذلك عن طريق مراجعة القانون الأساسي الذي يحكم هذه الفئة. بالإضافة إلى إعادة النظر في المهام الموكلة إليهم بنطاق عملهم وصلاحياتهم وهو الأمر الذي قد يترتب عنه متابعات قضائية ضدهم.

وأكد أعضاء النقابة على أهمية منح الأولوية والمكانة اللازمة لفئة البيولوجيين. بالنظر إلى الدور الهام والكبير الذي يلعبونه في القطاع الصحي والذي أثبتته جائحة كوفيد-19.

في حين، جدد سايحي، التأكيد على أن قرار إعادة النظر في القوانين الأساسية. التي تحكم القطاع والتي ستساهم في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة من قبل نقابات القطاع. مشيرا إلى تسوية العديد منها ضمن قانون الصحة الجديد.

وشدد الوزير على أنه قد حان الوقت لإعطاء سلك البيولوجيين المكانة الطبية التي يستحقها ضمن المنظومة الصحية في بلادنا.

مؤكدا على أهمية تطويره وتحسينه من خلال التوجه نحو مجال البحث العلمي. وأبدى الوزير دعمه لهذه الفئة بالنظر إلى الدور الكبير الذي يقومون به بالرغم من المشاكل والصعوبات التي يواجهونها.

كما أوضح، الوزير أن أبواب التشاور ستبقى مفتوحة أمام جميع الفاعلين بقطاع الصحة في سبيل تطوير وتحسين أداء المنظومة الصحية.